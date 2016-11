Kehl (dpa/lsw) - Der Parteitag der AfD in Kehl (Ortenaukreis) hat am Samstag begleitet von Protesten begonnen. Rund 250 Demonstranten versammelten sich vor der Stadthalle und versuchten teilweise, AfD-Mitgliedern den Zugang zu verwehren. Die rechtspopulistische Partei will auf ihrem Parteitag die Kandidaten der Landesliste für die Bundestagswahl bestimmen. Auf die ersten vier Plätze bewerben sich führende AfD-Politiker, darunter Bundesvorstandsmitglied Alice Weidel. Medienvertreter waren zunächst von der Veranstaltung ausgeschlossen. Zu Beginn des Parteitags wollten die stimmberechtigen AfD-Mitglieder abstimmen, ob Journalisten weiter vor der Tür bleiben sollten.

Demonstranten skandierten vor der Stadthalle unter anderem «Pressefreiheit, Meinungsfreiheit!». Auf ihren Plakaten war unter anderem zu lesen «Rassismus bekämpfen, Grenzen überwinden». Nach Angaben der Polizei blieb es weitgehend friedlich.