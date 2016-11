Ludwigsburg (dpa/lsw) - Das radikale AfD-Netzwerk «Der Flügel» trifft sich an diesem Sonntag erstmals in Baden-Württemberg. Als Hauptredner wird in einer Gaststätte in Ludwigsburg der thüringische Landes- und Fraktionschef der AfD, Björn Höcke, erwartet. Er gilt als ein Vertreter der Strömung am rechten Rand der AfD. Die Partei rechnet mit 150 Teilnehmern an der Veranstaltung, vor allem mit Unterzeichnern der Erfurter Erklärung vom März 2015. In ihr werfen Höcke als Erstunterzeichner und andere der AfD vor, vor Institutionen, Parteien und Medien zu kuschen, «anstatt selbst den Radius unseres Handelns abzustecken und zu erweitern». Eine Gegendemonstration vor dem Veranstaltungslokal ist geplant.

Das Netzwerk versteht sich als Rückversicherungsgemeinschaft, um einzuschreiten, wenn die Partei gegen ihre eigenen Grundsätze verstoßen sollte. Die AfD schätzt die Zahl der Unterzeichner der Resolution im Südwesten auf 500 bis 600 von 3.500 Mitgliedern. Verbunden sind der Gruppierung im Südwesten unter anderem die Landtagsabgeordnete Christina Baum (Main-Tauber-Kreis), der Landesvorsitzende der Jungen Alternative Baden-Württemberg, Markus Frohnmaier, sowie Eugen Ciresa, Sprecher des AfD-Kreisverbandes Ulm/ Alb-Donau. Nach AfD-Angaben sollen sich bei dem Treffen auch Interessenten für eine Kandidatur zur Bundestagswahl vorstellen können.