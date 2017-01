Stuttgart (dpa/lsw) - Der Landesvorstand der AfD will am Dienstag über einen Ausschluss der Medien beim Nominierungsparteitag am kommenden Wochenende entscheiden. Die Stimmung in dem Gremium und in der Partei tendiere in die Richtung, Journalisten nicht zu dem Treffen in Nürtingen zuzulassen, sagte Vorstandssprecher Lothar Maier der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Das letzte Wort haben laut Maier aber die rund 500 erwarteten Mitglieder bei der Zusammenkunft. Ende vergangenen Jahres tagte die Partei bereits unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Kehl. Das Treffen in Nürtingen war notwendig geworden, weil die Partei damals erst 9 von 38 Plätzen auf der Landesliste für die Bundestagswahl besetzt hatte.

AfD-Bundes- und -Landtagsfraktionschef Jörg Meuthen hatte sich gegen den Ausschluss der Journalisten ausgesprochen. Auch die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Alice Weidel, hält diesen nicht für nötig. Die Befürworter eines Ausschlusses argumentieren, dass die Medien sich auf schwache Redebeiträge konzentrierten, gute aber ignorierten. Kritiker hatten der AfD einen Angriff auf die Pressefreiheit und die Demokratie bescheinigt.

Die Nominierung solle mit Tempo durchgezogen werden, damit nicht ein drittes Parteitreffen nötig werde, erläuterte Maier. Der reguläre Parteitag mit Neuwahl des Landesvorstandes findet am 5./6. März statt. Nachdem Esslingen als Austragungsort aus Sicherheitsgründen nicht mehr in Frage kommt, sei die Partei mit mehreren Hallenbetreibern in Verhandlungen, sagte Maier. Ein Ausschluss der Öffentlichkeit werde für diese Veranstaltung nicht erwogen. Für die Wahl werde er selber sowie sein Co-Vorsitzender und Landtagsabgeordneter Bernd Grimmer nicht mehr antreten, sagte Maier, der die Stuttgarter AfD-Gemeinderatsfraktion leitet und als Zweiplatzierter auf der Landesliste mit einem Bundestagsmandat rechnen kann.

