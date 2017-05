Rastatt (dpa/lsw) - Die AfD in Baden-Württemberg strebt das beste Ergebnis eines westdeutschen Landesverbandes bei der Bundestagswahl an. Man rechne damit, 15 bis 20 AfD-Kandidaten aus dem Südwesten in den Bundestag zu bringen, sagte der Sprecher des Landesverbands, Martin Hess, am Sonntag beim Nominierungsparteitag in Rastatt. Um die Aufstellung der Kandidaten abzukürzen, habe die Partei entschieden, nicht für alle 38, sondern nur für 30 Wahlkreise Kandidaten aufzustellen. Am Samstag war die Liste bis zu Platz 19 erstellt worden. Die AfD hatte bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr aus dem Stand 15,1 Prozent der Stimmen geholt.

Am ersten Tag des zweitägigen Treffens nahmen rund 260 Mitglieder teil, am Sonntag waren es rund 150. Am Sonntag wurde auch die AfD-Spitzenkandidatin im Land und im Bund, Alice Weidel, erwartet. Ein Redebeitrag war dem Sprecher zufolge nicht geplant. Die AfD hatte zuvor überraschend die Presse zugelassen. Bei den Parteitreffen in Kehl und Nürtingen mussten Journalisten vor der Tür bleiben.

Anzeige