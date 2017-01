Mannheim/Stuttgart (dpa/lsw) - Mütze oder nicht: Bei vielen Menschen nicht nur in Baden-Württemberg ist die Kopfbedeckung jeden Winter aufs Neue eine Glaubensfrage. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) setzt einem Sprecher zufolge eine Mütze auf, wenn es richtig frostig ist. Dann aber vorrangig, wenn er privat unterwegs sei, heißt es. Ansonsten trage der Regierungschef eher selten eine Mütze. „Für gesunde Menschen sind die aktuellen Temperaturen eigentlich kein Problem. Aber Kälteempfinden ist eben subjektiv“, sagt HNO-Experte Ulrich Sommer vom Universitätsklinikum Mannheim. Viele Menschen fühlten sich mit einer Kopfbedeckung im Winter einfach wohler.

Grundsätzlich sei eine Mütze bei den derzeitigen Werten noch kein unbedingtes Muss. „Über den Kopf verliert ein Körper weniger Wärme als früher angenommen“, meint Sommer. Bei beißender Kälte sei aber ein Schal vor dem Mund sinnvoll. „Er schützt etwa die Bronchien vor kalter Luft“, sagt der Oberarzt. In vielen Städten in Baden-Württemberg locken Geschäfte ihre Kunden in diesen Tagen mit warmen Kopfbedeckungen. „Besonders beliebt sind weite Wollmützen, die die Frisur nicht zerstören“, sagt die Verkäuferin eines Ladens in Mannheim.

Baseballcap, Skimütze und Pelzkappe: Die Vielfalt auf den Köpfen des Landes ist groß. Ärzte berichten über gut gefüllte Wartezimmer - und über die üblichen Beschwerden der Patienten im Winter. Dies habe aber oft eher mit trockener Zimmerluft zu tun als etwa mit einem kalten Kopf, sagt Oberarzt Sommer. „Das Immunsystem reagiert schlecht, wenn die Luft geheizt und trocken ist. Draußen kühlen die Schleimhäute dann aus“, erzählt der HNO-Spezialist. Auch eine Mittelohrentzündung entstehe meist nicht durch kalte Ohren, sondern durch Viren in der Nase. Wichtig sei, die Körpertemperatur konstant zu halten, betont Sommer. Großen Anteil daran habe die Muskelmasse. Muskeln gelten als innere Heizung: Sie sind durchblutet und produzieren ununterbrochen Wärme. Grundsätzlich sollten Menschen auch im Winter einen allgemeinen Ratschlag beherzigen, meint Sommer: „Hören Sie auf Ihren Körper.“