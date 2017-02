Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Stichprobenuntersuchung von Ernteprodukten im Jahr 2016 hat nach Auskunft von Agrarminister Peter Hauk (CDU) gezeigt, dass Äcker und im Südwesten angebaute Pflanzen gentechnikfrei sind. „Für die Verbraucher ist es eine gute Nachricht, dass auch 2016 keinerlei gentechnisch veränderte Organismen in unseren heimischen Ernteprodukten nachgewiesen werden konnten“, sagte Hauk laut einer Pressemitteilung vom Sonntag in Stuttgart.

Seit 13 Jahren testen Experten, ob gentechnisch veränderte Organismen in Ernteprodukten aus Baden-Württemberg nachgewiesen werden können. Bei Untersuchungen von 53 Mais-, 26 Raps-, 24 Soja-, 11 Lein- und 2 Zuckerrübenproben ergab sich laut Hauk im Jahr 2016 kein Hinweis auf eine gentechnische Veränderung. Dies sei bereits im Jahr davor der Fall gewesen, sagte Hauk. Diese Untersuchungen würden fortgesetzt.

