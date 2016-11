Überlingen (dpa/lsw) - Ein 25-Jähriger hat in Überlingen (Bodenseekreis) einen Autounfall mit acht Verletzten verursacht. Er war am Samstagabend von einer Wiese auf eine Straße eingebogen ohne auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto krachte frontal in einen Wagen, in dem sich zwei Frauen und drei Kinder befanden. Der 25-Jährige und die Beifahrerin des zweiten Autos wurden schwer verletzt. Die Fahrerin, die Kinder und die beiden Mitfahrer des ersten Autos verletzten sich leicht. Laut Polizei gab es Hinweise darauf, dass der 25-Jährige betrunken war. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein ab. Es entstand ein Schaden von 10 000 Euro.

