Mannheim (dpa/lsw) - Acht Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Zehnjährigen in Mannheim hat der Prozess gegen die Mutter des Mädchens begonnen. Der Frau wird vorgeworfen, in einem psychischen Ausnahmezustand ihre Tochter am 2. September 2016 im Schlaf erstochen zu haben. Die Tragödie hatte Fassungslosigkeit ausgelöst. Kurz nach Beginn der Verhandlung im Mannheimer Landgericht wurde am Dienstag die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Grund ist eine Prüfung der Schuldunfähigkeit der 39 Jahre alten Angeklagten. Die Verkündung des Urteils - möglicherweise im Juli - sei öffentlich, hieß es. Die Frau ist derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

