Winnenden (dpa/lsw) - Acht Jahre nach dem Amoklauf von Winnenden hat die Stadt in einem öffentlichen Gedenken an die Opfer erinnert. Die Kirchenglocken läuteten am Samstag um 9.33 Uhr, zu dem Zeitpunkt, als am 11. März 2009 der erste Notruf bei der Polizei eingegangen war. Mitglieder des Jugendgemeinderates verlasen am Mahnmal im Stadtgarten nahe der Schule die Namen der 15 Opfer. Zudem waren ökumenische Gottesdienste, Gebete und eine Lichterkette am Abend geplant, wie die Stadt in einer Einladung für die Bevölkerung mitteilte.

Der 17 Jahre alte Amokläufer hatte damals an seiner ehemaligen Realschule und auf der Flucht 15 Menschen getötet. Anschließend erschoss er sich selbst. Die Tatwaffe hatte der Vater unverschlossen im Schlafzimmer aufbewahrt. Er war deswegen zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.