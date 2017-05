Mannheim (dpa/lsw) - Im Kampf gegen wachsende Internet-Kriminalität haben Spezialisten der Staatsanwaltschaft Mannheim am Montag ihre Arbeit aufgenommen. Zum Aufgabenbereich der neuen Abteilung zählen etwa Ermittlungen in Fällen von Computersabotage oder dem Ausspähen von Daten sowie im sogenannten Darknet. Darunter versteht man einen nur über Anonymisierungsdienste erreichbaren Bereich des Internets.

„Wir ermitteln von Amts wegen - also bei Verdachtsmomenten oder Hinweisen und nicht präventiv“, sagte eine Justizsprecherin in der badischen Stadt. Die Abteilung besteht aus zwei Staatsanwälten und zwei halbtags tätigen Staatsanwältinnen und einem Oberstaatsanwalt.

Die Abteilung sei zentral für den Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und für herausgehobene Ermittlungsverfahren zuständig, sagte die Sprecherin. Bearbeitet werden demnach auch Verfahren aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität. Dazu gehören etwa der Verrat von Geschäftsgeheimnissen und Verstöße gegen das Urheberrecht.

