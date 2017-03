Offenburg (dpa/lsw) - Wegen Drogenhandels hat die Staatsanwaltschaft in Offenburg Anklage gegen einen Schüler erhoben. Der 19 Jahre alte Abiturient habe sich mehr als ein Jahr lang Rauschgift in größeren Mengen im sogenannten Darknet - einem anonymen Bereich des Internets - besorgt, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Anschließend habe er die Drogen weiterverkauft und so Gewinne erwirtschaftet. Der Schüler aus dem Kinzigtal im Ortenaukreis müsse sich wegen Drogenhandels in 26 Fällen verantworten, sagte eine Sprecherin. Angeklagt ist er vor dem Landgericht Offenburg. Das muss noch entscheiden, ob und wann es zum Prozess kommt.

