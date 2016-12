Stuttgart (dpa/lsw) - Die AfD-Abgeordnete Claudia Martin will nach einem Bericht des SWR aus Fraktion und Partei austreten. Der Kurs der AfD sei zu rechtspopulistisch, das könne sie nicht mehr mittragen, sagte Claudia Martin dem SWR am Freitag in Stuttgart. Sie wolle sich künftig als Fraktionslose um das Thema Digitalisierung kümmern. Die Kollegen wollte sie laut SWR am Abend von ihrem Schritt informieren.

Fraktionschef Jörg Meuthen zeigte sich überrascht von der Personalie. Er werde versuchen, die Fraktionskollegin zum Bleiben zu bewegen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Den geplanten Schritt könne er nicht nachvollziehen.

Im Sommer hatte bereits der wegen antisemitischer Äußerungen kritisierte Wolfgang Gedeon die Fraktion - aber nicht die Partei - verlassen. Ohne Martin hätte die AfD im Landtag 21 Mitglieder - und wäre damit immer noch die größte Oppositionsfraktion vor der SPD, die auf 19 Sitze kommt.

