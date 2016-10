Kuchen (dpa/lsw) - Ein 45-jähriger Autofahrer hat am Montag gegen 22:20 Uhr auf der B 10 in Kuchen (Richtung Geislingen) ein Ehepaar beim Überqueren einer Straße übersehen und mit seinem Wagen erfasst. Dabei starb nach Polizeiangaben der 86 Jahre alte Mann am Montagabend, seine 79-jährige Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Sachverständiger solle nun die genaue Unfallursache klären, teilte die Polizei mit.

