Von Hermann Neu





Stuttgart - Angesichts der gestiegenen Einnahmen des Landes unterstützt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) angekündigte Reduzierung von Schulden des Landes am Kreditmarkt. Im Kern werde das Land aber daran festhalten, die sogenannten implizierten Schulden - also den Sanierungs- und Modernisierungsstau etwa an Gebäuden oder Verkehrswegen - zurückzuführen.

Anzeige

Kretschmann kündigte gestern in Stuttgart an, der Haushaltsausschuss der Koalition werde sich mit der verbesserten Finanzlage befassen und Eckpunkte vorlegen. Sitzmann hatte am Vortag erklärt, sie wolle einplanen, mindestens 200 Millionen Euro an Landesschulden zu tilgen. CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart will darüber hinausgehen. Nötig sei ein Abbaupfad zur Rückführung der Verschuldung, sagte er. Kretschmann nannte den Vorschlag der Finanzministerin „nachvollziehbar“, er finde seine Unterstützung. Nun gehe es darum, eine Summe festzulegen. Das Land hat hat aktuelle 47 Milliarden Euro Schulden am Kreditmarkt, das entspricht etwa einem Jahreshaushalt.

Anzeige

Der geplante Abbau von Kreditmarktschulden bedeutet für die grün-schwarze Landesregierung einen Kurswechsel: Bisher galt die Linie, dass sich die Rückführung von Krediten angesichts der nach wie vor äußerst niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt nicht lohne.

Gegenüber der bisherigen Prognose sagt die aktuelle Steuerschätzung dem Südwesten ein Plus von 1,5 Milliarden Euro von 2017 bis einschließlich 2019 voraus. Für die Kommunen beträgt der Zuwachs im gleichen Zeitraum sogar 1,9 Milliarden. Kretschmann nannte die Zahlen „sehr erfreulich“. Sie zeigten, dass das Land in guter Verfassung sei und die Wirtschaft laufe.

Grenzen durch Haushaltsordnung

Für die Verwendung der Mehreinnahmen gebe die Landeshaushaltsordnung allerdings enge Grenzen vor. So müsse der Großteil der Mehreinnahmen für die Schuldentilgung verwendet werden. Für den Ministerpräsidenten muss der Weg des Abbaus der implizierten Schulden dabei weitergehen. Bereits bisher seien beispielsweise 120 Millionen in die landeseigene Beteiligungsgesellschaft Neckarpri geflossen, um dort Verluste abzudecken. Weiter gebe es auch die Möglichkeit, mit den zusätzlichen Mitteln den Pensionsfonds des Landes aufzustocken. Zudem werde der Einstieg in die Rückführung von Kreditmarktschulden erfolgen. Vize-Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl (CDU) meinte, es müsse „gut und klug“ überlegt werden, wie man mit dem zusätzlichen finanziellen Spielraum umgehe. Auch Kretschmann ist für sinnvolle Schritte, etwa mit Blick auf die überhitzte Baukonjunktur.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch und der Finanzexperte der Fraktion, Peter Hofelich, hatten die Landesregierung bereits am Vortag aufgefordert, zu investieren und zugleich Schulden abzubauen. Dass Sitzmann erstmals die Reduzierung der Schulden in Aussicht stelle, sei längst überfällig gewesen, teilte die SPD-Fraktion weiter mit. Der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Hans-Ulrich Rülke, meinte zu den Tilgungsplänen der Finanzministerin, die Grünen tricksten „die CDU schon wieder aus“. Zuerst verpflichte Sitzmann die CDU, keine Schulden abzubauen, nun presche sie mit dem geplanten Schuldenabbau vor. Die CDU habe in den Haushaltsberatungen den „Unsinn der impliziten Verschuldung“ mittragen müssen, nun machten die Grünen eine Kehrtwende und verkündeten den Schuldenabbau, offenbar ohne mit der CDU gesprochen zu haben. Die Bitte Strobls, „endlich einmal in einem Koalitionsausschuss beteiligt zu werden, um gut und klug über die Verwendung zu beraten“, nannte der FDP-Fraktionschef ein erneutes „Anzeichen von Hilflosigkeit bei der CDU“.