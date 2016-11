Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Start der Skisaison in vielen Wintersportgebieten bleiben die Temperaturen im Land zum Wochenstart zunächst frostig. „Kalter Ostwind sorgt zunächst für frostige Temperaturen“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart am Montag. Vor allem in der Nacht zum Dienstag müssen Autofahrer laut DWD-Prognose im Kraichgau und in Nordbaden bei einsetzendem Regen mit glatten Straßen rechnen. Die Temperaturen schwanken um den Gefrierpunkt. Zur Wochenmitte ändert sich die Windrichtung aber und die Temperaturen werden wieder milder.

Im Schwarzwald sorgt unterdessen Schnee für Freude bei den Wintersportlern. Im Skigebiet an der Schwarzwaldhochstraße liegen nach Angaben der Gemeinde Seebach rund 25 Zentimeter Schnee, am Feldberg im Schwarzwald auf 1450 Metern Höhe rund 38 Zentimeter.

