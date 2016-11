Waldenbuch (pol) - Ein 84-jähriger Fußgänger ist am Mittwoch, gegen 10.30 Uhr, im Mühlhaldenweg in Waldenbuch bei einem Unfall mit einem Müllwagen ums Leben gekommen. Ein 55-Jähriger saß am Steuer eines Müllwagens und fuhr rückwärts in die Sackgasse ein, um die Mülltonnen anschließend beim Ausfahren zu leeren. Der Senior war vermutlich in die gleiche Richtung unterwegs, als er vom rückwärtsfahrenden Lastwagen erfasst, zu Boden geschleudert und überrollt wurde. Er war sofort tot. Zur Klärung des Unfallhergangs bestellte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Sachverständigen an die Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.

