Hohentengen (lsw) - Eine Party eines 16-Jährigen ist in Hohentengen (Kreis Sigmaringen) eskaliert: Mehr als 80 ungebetene Gäste stürmten die Feier und verwüsteten das Haus, wie die Polizei mitteilte. Der Jugendliche hatte nur eine kleine Feier für Freunde machen wollen, weil die Eltern im Ausland waren. Allerdings sprach sich das wohl über Facebook herum. Nachbarn riefen die Polizei, weil sich 30 junge Menschen vor dem Wohnhaus aufhielten und feierten. Innen trafen die Beamten weitere 50 Partygäste und den überforderten 16-Jährigen an. Das Elternhaus sei nach der Feier in einem verheerenden Zustand, teilte die Polizei mit.

