Waldkirch (dpa/lsw) - Auf der Suche nach Material für Bastelarbeiten hat eine 80-Jährige in Waldkirch (Kreis Emmendingen) einen Polizeieinsatz ausgelöst - weil sie mit einer Axt losgezogen ist. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatte eine Zeugin die Ordnungshüter am Donnerstag gerufen, weil sie auf einem abgelegenen Waldparkplatz eine Frau mit einer Axt gesehen hatte. Ein Verbrechen steckte aber nicht dahinter: Die Seniorin hatte demnach zuvor eine Stelle mit Moos und Rinde entdeckt - und war mit der Axt zurückgekehrt, um sich für geplante Bastelarbeiten zu rüsten.

