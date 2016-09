Lörrach (dpa/lsw) - Ein 79 Jahre alter Autofahrer ist auf der Autobahn 98 bei Lörrach am Donnerstag mit seinem Wagen sechs Kilometer in entgegengesetzter Richtung gefahren. Erst nachdem er mit dem Auto einen anderen Wagen streifte, erkannte er seinen Irrtum und kehrte um, teilte die Polizei mit. Nur durch die schnelle und richtige Reaktion der anderen Fahrer habe es keine Verletzten gegeben. Die anderen Fahrer konnten rechtzeitig ausweichen, so seien Unfälle verhindert worden. Der Fahrer des Wagens, der gestreift wurde, erlitt einen Schock und wurde ärztlich behandelt. Der Falschfahrer musste seinen Führerschein abgeben und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

