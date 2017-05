Leonberg (dpa/lsw) - Ein 73-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Leonberg (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden. Der 73-Jährige war am Mittwochnachmittag auf dem linkem Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen geriet. Dabei streifte der Wagen das hintere linke Eck eines Sprinters. Das Auto kam ins Schleudern und prallte gegen eine Betonleitwand zwischen den Richtungsfahrbahnen, berichtete die Polizei. Das Auto überschlug sich. Der 52-jährige Sprinterfahrer wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 33 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen während der Bergungsarbeiten.

