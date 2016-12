Herbrechtingen (dpa/lsw) - Eine 72 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 19 nahe Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) ums Leben gekommen. Ein weiterer Fahrer wurde schwer verletzt. Die Frau sei am Samstagmorgen nach Zeugenaussagen mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto eines 41-Jährigen. Retter befreiten den Schwerverletzten und brachten ihn in eine Klinik, konnten bei der 72-Jährigen aber nur noch den Tod feststellen. Unfallermittler sollen nun klären, warum das Auto aus der Spur geraten war.

