Ladenburg (dpa/lsw) - Ein betrunkener 71-Jähriger ist im Rhein-Neckar-Kreis mit dem Auto über mehrere Autobahnen vor der Polizei geflüchtet. Die Verfolgungsfahrt startete am frühen Donnerstagmorgen in Ladenburg, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei wollte den Mann auf einem Feldweg kontrollieren, woraufhin dieser Gas gab und in Richtung Heidelberg davon fuhr. Die Beamten verfolgten den 71-Jährige über die Autobahn 656 in Richtung Mannheim, die A5, die Bundesstraße 353 und stoppten ihn in einem Wohngebiet in Heidelberg. „Das waren einige Kilometer Strecke, auf der er teils mit 180 Kilometer pro Stunde fuhr“, sagte der Sprecher.

Nachdem die Polizei den Raser angehalten hatte, nahmen sie ihn fest. Er sei betunken gewesen und weigerte sich einen Alkoholtest zu machen. Sein Führerschein wurde direkt bei der Festnahme behalten.

