Jagstzell (dpa/lsw) - Ein 62-Jähriger ist bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 290 bei Jagstzell (Ostalbkreis) ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte eine 42 Jahre alte Autofahrerin in einer Linkskurve aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war in den Gegenverkehr gefahren. Dort stieß sie am Samstagmittag mit dem entgegenkommenden Auto des 62-Jährigen zusammen. Dieser wurde dabei tödlich, die 42-Jährige schwer verletzt.

Anzeige