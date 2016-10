Rottenburg-Frommenhausen (pol) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Montag, um

23.25 Uhr, auf der Landstraße 392 zwischen Wachendorf und Frommenhausen ereignet hat, ist ein 54-jähriger Rottenburg tötlich verunglückt. Der Mann war mit seinem VW Touareg in Fahrtrichtung Frommenhausen unterwegs. Er verlor auf der nassen Straße nach einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Danach überquerte der Wagen die Fahrbahn erneut und prallte frontal gegen einen Telefonmast und die Böschung, bevor er auf die Straße zurückgeschleudert wurde. Die Feuerwehr barg den unangeschnallten Fahrer aus dem Fahrzeug. Nach den an der Unfallstelle durchgeführten Reanimationsmaßnahmen und notärztlicher Erstversorgung wurde der Schwerverletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert, wo er noch in der Nacht starb.

Die L 392 war bis circa 3 Uhr für den Verkehr gesperrt. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizei über 16.000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt.