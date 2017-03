Niedernhall (dpa/lsw) - Ein 52 Jahre alter Mann ist am Wochenende tot in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Niedernhall bei Heilbronn aufgefunden worden. Es sei davon auszugehen, dass der Mann getötet wurde, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Dafür spreche nicht nur die Auffindesituation der Leiche, sondern auch ihre Verletzungen. Weitere Details dazu wurden nicht genannt, da sie für die Ermittlungen wichtig sein könnten. Der Mann wurde am Sonntag gegen 14.00 Uhr gefunden. Die 30-köpfige Sonderkommission „Kupfer“ ist auf der Suche nach dem oder den Tätern.

