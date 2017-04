Konstanz (dpa/lsw) - Rund 400 Euro hat ein Unbekannter über die Osterfeiertage in Konstanz verteilt. Das Geld sei hinter Scheibenwischer geklemmt oder in Briefkästen gelegt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Die 20- und 50-Euro-Scheine seien mit sogenannten Hashtags beschriftet worden, wie man sie im Internet verwende. Nähere Details dazu nannten die Beamten nicht.

Um zu prüfen, ob das Geld möglicherweise aus einer Straftat stammte, sammelte die Polizei die Scheine erstmal ein. Bislang gebe es aber keine Hinweise auf ein Verbrechen, sagte der Sprecher weiter. Die Beschenkten bekämen das Geld in diesem Fall wieder.

Einen ähnlichen Fall gab es erst kürzlich im rheinland-pfälzischen Kaiserslautern: Dort verschenkte ein spendabler Herr Mitte März in der Innenstadt Geldscheine. Er habe Passanten 50-Euro-Scheine gegeben und das Geld auch in Hecken und Gebüschen versteckt, berichtete die Polizei. Die von mehreren Passanten alarmierten Beamten trafen den älteren, elegant gekleideten Mann aber nicht mehr an.

