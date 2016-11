Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein 49 Jahre alter Mann ist in Friedrichshafen am Bodensee in das Hafenbecken gestürzt und ertrunken. Der Mann aus dem Obdachlosenmilieu war Augenzeugen zufolge stark betrunken und schwankend die Seestraße entlang gegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Am Rand des Hafenbeckens verlor er den Halt und fiel ins acht Grad kalte Wasser. Ein Polizist sprang ihm hinterher, schwamm 30 Meter weit zu dem im Wasser treibenden Verunglückten und zog ihn zur Kaimauer, bis ein Rettungsboot eintraf. Der Obdachlose starb noch am Unglücksort. Der Polizist kam wegen Unterkühlung ins Krankenhaus, setzte dann aber seinen Dienst fort. Das Unglück ereignete sich am Sonntagabend.

Anzeige