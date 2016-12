Der Angeklagte steht am 30.11.2016 im Landgericht Ulm (Baden-Württemberg) neben seiner Anwältin.

Der Angeklagte steht am 30.11.2016 im Landgericht Ulm (Baden-Württemberg) neben seiner Anwältin. Foto: dpa

Ulm (dpa/lsw) - Weil er seine schwangere Ex-Freundin vor den Augen der Kinder niedergestochen hat, muss ein 37-Jähriger lebenslänglich ins Gefängnis. Das Landgericht Ulm verurteilte den Mann am Montag wegen heimtückischen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe. Er hatte seiner Ex-Partnerin im April in Donzdorf (Kreis Göppingen) aufgelauert und die 25-Jährige im Beisein der drei gemeinsamen Kinder mit 21 Messerstichen getötet. Der 37-Jährige hatte ihr zuvor trotz eines Kontaktverbots immer wieder nachgestellt. Vor Gericht sprach der Angeklagte von Erinnerungslücken. Er gab aber gleichzeitig an, die Tat zu bedauern.