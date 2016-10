Deggenhausertal (dpa/lsw) - Eine 31 Jahre alte Frau soll mit einem Messer auf einen Autofahrer eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Die Frau habe sich bei der Tat am Samstag im Deggenhausertal (Bodenseekreis) in einem völlig verwirrten Zustand befunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die 31-Jährige war demnach dem 80-Jährigen aufgefallen, weil sie mit einem weiteren Mann zusammengekauert neben der Straße gesessen habe. Der Autofahrer habe am Fahrbahnrand angehalten und gefragt, ob die beiden Hilfe benötigen. Dabei sei die Frau aufgesprungen, habe die Beifahrertür aufgerissen und mit dem Messer auf den Mann eingestochen.

Der 80-Jährige konnte noch nach Hause fahren, wurde von dort aus aber lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau kam wegen ihres Zustands in eine psychiatrische Klinik, wie die Beamten weiter mitteilten. Der zweite Mann sei bislang nicht gefunden worden. Nach Zeugenaussagen war ihm die Frau am Straßenrand ebenfalls aufgefallen, weshalb er mit seinem Fahrrad angehalten und sich mit ihr unterhalten hatte. Die Beamten suchen nun Zeugen des Vorfalls.

Anzeige