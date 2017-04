Winnenden (dpa/lsw) - Vor 300 Jahren soll ein Mops von Belgrad aus gut 1100 Kilometer zurück in seine Heimat Winnenden gelaufen sein - die Stadt im Rems-Murr-Kreis bei Stuttgart feiert das am 7. Mai. Geplant sind eine Mopsparade künstlerisch gestalteter Möpse und ein Mopsrennen lebendiger Vierbeiner auf dem Viehmarkt, wie die Stadt mitteilte. Es werden Mopsgeschichten gelesen und Radfahrer empfangen, die die Strecke des „Winnender Mopses“ nachgefahren sind.

Ein Denkmal in der Stadt erinnert an den treuen Hofmops. Der Legende nach wurde er während einer Schlacht um Belgrad 1717 von seinem Herrchen, Herzog Karl Alexander von Württemberg, getrennt - worauf der Mops allein zum Schloss Winnental zurücklief. Nach seinem Tod errichteten ihm die Schlossbewohner in Erinnerung an seine Treue das Denkmal. Historisch belegt ist der Lauf nicht, Zweifel überwiegen - gefeiert wird der Hund in Winnenden dennoch.

