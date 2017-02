Hoßkirch (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer toten 30-Jährigen in einem Auto bei Hoßkirch (Kreis Ravensburg) sind die Hintergründe noch immer unklar. Die Leiche sei obduziert worden, es gebe aber kein eindeutiges Ergebnis zur Todesursache, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Beamten planten weitere Untersuchungen, etwa eine chemisch-toxische Analyse. Die 30-Jährige war am Sonntag tot in dem Auto auf einem Acker bei Hoßkirch gefunden worden. Neben dem Wagen lag ihr Ehemann - schwer verletzt und ohne Bewusstsein. Der 34-Jährige liegt nach wie vor im Koma. Ob es sich um ein Verbrechen oder einen Unfall handelte, war ebenfalls noch unklar. Die Ermittler ziehen nach eigenen Angaben alle Szenarien in Betracht.

