Berlin/Stuttgart (dpa/lsw) - Etwa 280 Baden-Württemberger haben sich nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) im vergangenen Jahr neu mit HIV angesteckt. Bundesweit infizierten sich den Schätzungen zufolge 3200 Menschen neu. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zu den Vorjahren nahezu unverändert, wie das RKI am Montag mitteilte. HIV und Aids sehen die Experten daher weiter als Gesundheitsrisiko in Deutschland. Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist die Ursache für die Immunschwächekrankheit Aids.

Ende 2015 lebten den Schätzungen zufolge rund 84 700 Menschen mit HIV in Deutschland, davon 12 600 ohne es zu wissen. In Baden-Württemberg sollen es rund 9400 HIV-Infizierte sein, von denen rund 1100 nichts von der Infektion ahnen. Die RKI-Angaben beruhen auf Modellrechnungen, denn HIV wird oft erst Jahre nach der Infektion festgestellt.

