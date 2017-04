Talheim (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung in Talheim (Kreis Tuttlingen) ist ein 26-Jähriger angeschossen worden. Der Vorfall steht möglicherweise im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung in einer Rockergruppe, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach hatten Anwohner am Mittwochabend einen Streit zwischen mehreren Männern gemeldet, bei dem auch Schüsse gefallen seien. Während die Beamten den Vorfall klärten, wurde der Verletzte auf einem wenige Kilometer entfernten Parkplatz gefunden. Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

