Aalen (dpa/lsw) - Vermutlich wegen einer Vergiftung mit Kohlenmonoxid ist eine 26-jährige Frau in Aalen (Ostalbkreis) ums Leben gekommen. Rettungskräfte fanden die junge Frau am Donnerstag leblos in einem Wohnhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst stellte einen Kohlenmonoxid-Überschuss fest. Die alarmierte Feuerwehr entdeckte in einer Gebäudewand eine auffällige Wärme. Dort habe sich das giftige Rauchgas durch einen Schwelbrand gebildet. Tags zuvor seien dort Schweißarbeiten verrichtet worden. Die Frau starb noch vor Ort. Sie soll obduziert werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

