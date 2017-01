Rust (dpa) - 21 junge Frauen treten in diesem Jahr zur Wahl der «Miss Germany» an. Um den Titel kämpften Kandidatinnen aus ganz Deutschland im Alter von 17 bis 28 Jahren, sagte ein Sprecher der Organisatoren in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur nach einem ersten Treffen der Teilnehmerinnen. Gewählt wird am 18. Februar im Europa-Park in Rust. Der Schönheitswettbewerb wird in diesem Jahr 90 Jahre alt, es gibt ihn seit 1927. «Miss Germany» ist den Angaben zufolge der älteste Schönheitswettbewerb in Deutschland. Im Vorfeld der diesjährigen Wahl hatten sich laut dem Veranstalter in deutschlandweit 150 Vorentscheiden insgesamt 5155 Frauen beworben.

