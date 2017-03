Karlsruhe (dpa/lsw) - Das Fahrrad erlebt in Zeiten von Feinstaubalarm und Elektroantrieb einen Höhenflug - aus dem Verkehr der Städte und als Freizeitmobil ist es nicht mehr wegzudenken. An die 200-Jährige Geschichte, die in Mannheim mit dem Laufrad von Karls Drais seinen Anfang nahm, erinnern im Jubiläumsjahr zahlreiche Veranstaltungen in Baden-Württemberg.

In Karlsruhe, der Geburtsstadt des Erfinders, gibt es im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg vom 25. bis zum 28. Mai unter dem Motto „Ganz schön Drais“ ein Welttreffen historischer Fahrräder und ein Fahrrad-Festival.

In Mannheim steht das Jubiläumsjahr unter der Überschrift „Monnem Bike - wo alles begann“. Unter anderem gibt es ein stadtweites Fahrradfestival am 10. und 11. Juni. Bereits seit vergangenem November ist im Technoseum eine Sonderschau zur Geschichte des Fahrrades zu sehen. In der Stadt hatte Drais am 12. Juni 1817 seine erste Ausfahrt mit dem Laufrad unternommen.

