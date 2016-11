Freiburg (dpa/lsw) - Bei einem Streit ist ein 18-Jähriger in Freiburg mit einem Messer auf seine drei Bekannten losgegangen. Die Männer im Alter von 17, 18 und 19 Jahren wurden dabei am späten Donnerstagabend durch Schnitte und Stiche teils schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei der Männer mussten noch in der Nacht notoperiert werden, einer befand sich am Freitag noch in kritischem Zustand. Alle vier sind nach Angaben der Polizei Asylbewerber. Der Täter flüchtete in Richtung Stadtmitte. Worüber die Männer sich gestritten hatten, war zunächst unklar, da die Opfer noch nicht befragt werden konnten.

