Mannheim/Weinheim (dpa/lsw) - Nach der Attacke auf einen Mann, der in der Nähe von Mannheim in einer Regionalbahn einer belästigten Frau helfen wollte, ist ein 18-Jähriger weiter auf der Flucht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der junge Mann wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft Mannheim mit Haftbefehl gesucht. Zwei ebenfalls 18 Jahre alte Verdächtige sitzen bereits in Untersuchungshaft. Die drei Männer gehören zu einer zehnköpfigen Gruppe, aus der heraus am Abend des 11. März in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine 24 Jahre alte Frau belästigt worden war.

Ein 28-Jähriger wollte der Frau helfen. Zwei Täter sollen ihn deshalb niedergeschlagen haben und dann mehrfach von einer Sitzbank aus auf seinen Kopf gesprungen sein. Die Staatsanwaltschaft geht daher von versuchter Tötung aus. Der Mann hatte schwere Verletzungen erlitten.

