Biberach (dpa/lsw) - Beim Brand eines Stalls in Biberach ist ein Sachschaden von rund 300 000 Euro entstanden. 17 Jungbullen verendeten durch das Rauchgas oder mussten eingeschläfert werden, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden bei dem Feuer am Montagabend nicht verletzt. Wie das Gebäude in Brand geriet, war zunächst unklar. In dem Stall befanden sich 22 Jungbullen. Fünf von ihnen konnte der Eigentümer retten.

