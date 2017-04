Stuttgart (dpa/lsw) - Autofahrer in Baden-Württemberg werden in den Osterferien (9.-23. April) voraussichtlich auf vielen Strecken auf eine Geduldsprobe gestellt. 16 Autobahnbaustellen werden den Verkehr im Land beeinträchtigen, wie das Verkehrsministerium am Dienstag mitteilte. Vor allem auf den Hauptreiserouten wie der A5 zwischen Ettlingen und Rastatt, der A6 zwischen Heilbronn/Neckarsulm und Weinsberg/Ellhofen oder der A8 zwischen Leonberg-Ost und dem Kreuz Stuttgart kann es zu Behinderungen kommen. Das Verkehrsministerium empfiehlt allen Reisenden, nach Möglichkeit auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen und Alternativrouten rechtzeitig vorzubereiten.

Anzeige