Heilbronn (dpa/lsw) - Durch einem Schlag mit einem Skateboard gegen den Kopf ist ein 13-jähriger Junge in Heilbronn am Mittwochabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, musste er in die Intensivstation einer Kinderklinik eingeliefert werden. Der Junge war mit einem 12-Jährigen in Streit geraten. Sie beleidigten sich und schubsten sich gegenseitig bis die Situation eskalierte und der Jüngere sein Skateboard nahm und dem 13-Jährigen damit gegen den Kopf schlug.

