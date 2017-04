Ein 11 Jahre altes Mädchen ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall an der Böblinger Straße von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz und kümmerten sich um das Mädchen. Die 11-Jährige rannte gegen 21.25 Uhr auf Höhe der Haltstelle "Südheimer Platz" an der dortigen Fußgängerfurt bei Rot über die Straße, weil sie die einfahrende Stadtbahn erreichen wollte. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

