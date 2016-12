Fellbach (dpa/lsw) - Rund 100.000 Euro Schaden ist beim Brand eines Dachstuhls in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) entstanden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei bei dem Feuer am Samstag niemand. Ausgelöst wurde es vermutlich durch Abdichtungsarbeiten am Dach.

