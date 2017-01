Von Hermann Neu





Stuttgart - Die Zahlen sind eindeutig: Die USA sind mit einem Exportanteil von zwölf Prozent wichtigster Handelspartner des Südwestens. Ausfuhren tragen im Land mit 42 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei, jeder dritte Arbeitsplatz ist davon abhängig. Angesichts möglicher Folgen der Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump und des Brexit will die grün-schwarze Regierung vorsorgen. „Wir verfallen nicht in Panik“, versicherte jedoch Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne).

Protektionismus habe langfristig nur Verlierer zur Folge. Die Landesregierung setze dagegen auf bessere internationale Zusammenarbeit sowie auf die Begleitung auch mittelständischer Firmen auf die Weltmärkte. Die Pläne für wirtschaftliche Abschottung in den USA und den Ausstieg Großbritanniens aus der EU sieht der Ministerpräsident auch als einen Weckruf an die Europäer: Die EU müsse „ihre Streitereien überwinden. Wir sind ein Markt mit 500 Millionen“. US-Unternehmen wie Google oder Apple machten in Europa „Riesengeschäfte“ und zahlten nicht einmal Steuern. „Da wird Europa nicht zugucken“, ist der Ministerpräsident überzeugt. Die Prognosen sind trotz wachsender Unsicherheiten nach wie vor brillant. Auch 2017 erwartet die Landesregierung beim Bruttoinlandsprodukt ein Plus von 1,5 bis 1,8 Prozent, erklärten gestern Kretschmann und Wirtschaftsministerin Nicole ­Hoffmeister-Kraut (CDU). Damit liegt der Südwesten über der bundesweiten Prognose von 1,4 Prozent.

Binnennachfrage stützt Konjunktur

Die positiven Zahlen 2016 mit einem Plus des BIP von 1,8 Prozent war laut der Ministerin auch auf die starke Binnennachfrage zurückzuführen. Angesichts der Nullzinsphase sei - für baden-württembergische Verhältnisse eher ungewöhnlich - der Konsum zum Wachstumsmotor geworden. Das Umfeld wird allerdings global immer schwieriger: Die internationalen Handelsbeziehungen schwächten sich ab, erklärte die Ministerin.

Als Reaktion will die Landesregierung in einem Gutachten den Strukturwandel und die Per­spektiven des Welthandels erkunden. Für die Expertise wurden mit dem Tübinger Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung, dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, dem Münchner Ifo-Institut und dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe renommierte Einrichtungen beauftragt. Unter anderem sollen in dem Gutachten das Errichten zusätzlicher Zollschranken oder ein harter Brexit simuliert werden.

Verstärkte Handelsbeziehungen sind etwa mit Indien angepeilt. Dort gebe es einen Mittelstand von 250 Millionen Menschen, berichtete Kretschmann, der vergangene Woche auf dem Subkontinent zu Besuch war. Neben Delegationsreisen wie der Indien-Visite sowie einer Reise der Wirtschaftsministerin nach Singapur und Vietnam Ende 2016 setzt die Regierung auch auf Werbeaktionen etwa in Großbritannien: Wer auf dem wichtigen baden-württembergischen Markt präsent sein wolle, der müsse sich überlegen, ob er dies nach dem Brexit noch von dort aus könne, sagte Hoffmeister-Kraut. Gegenüber internationalen Unternehmen mit Sitz in Großbritannien müsse man das Land ins Spiel bringen.

Arbeitgeber: Hohe Unsicherheiten

Den weithin positiven Ausblick der Regierung teilt die Wirtschaft nicht. Der Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeber im Land, Peer-Michael Dick, sieht den „Ausblick für die Wirtschaft - und damit auch für den Arbeitsmarkt - derzeit mit Unsicherheiten behaftet“. Insbesondere mögliche Handelsbeschränkungen und Strafzölle der USA stellten ein „großes Risiko für unsere stark exportorientierte Wirtschaft dar“. Der ­Wirtschaftssprecher der SPD-Fraktion, Boris Weirauch, teilte mit: „Unsere ­exportabhängige Wirtschaft ist durch den neuen Kurs der USA zwar auch Risiken ausgesetzt, kann aber mit der Expansion in große asiatische Märkte erfolgreich kontern.“ Für die FDP-Fraktion ist das Bekenntnis der Regierung zum Freihandel nicht aufrichtig. Der Sprecher für Handwerk und Mittelstand, Erik Schweickert, nannte die fehlende Positionierung zum europäisch-kanadischen Ceta-Abkommen Ceta als Beispiel.