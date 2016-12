Ein Mädchen aus Syrien in der Erstaufnahme in Meßstetten. dpa

Ein Mädchen aus Syrien in der Erstaufnahme in Meßstetten. dpa

Von Lena Müssigmann





Meßstetten - Es ist kalt auf der Alb. Selbst kurz vor Mittag sind Grashalme und Zweige steifgefroren. „Bis vor zwei Tagen hab ich hier noch Leute in Flipflops ohne Socken rumrennen sehen“, sagt der Leiter der Landeserstaufnahmestelle (Lea) für Flüchtlinge, Herbert Scheffold (64). Er lacht. Sein Job hat ihn gelassen gemacht. Dass er an einem Vormittag über das Gelände führen kann, wäre vor einem Jahr kaum denkbar gewesen. Damals hat er jeden Tag den Ausnahmezustand organisiert.

Meßstetten ist ein Standort der Erstaufnahme im Land und hat im November 2014 rasch eröffnet, als viele Flüchtlinge gekommen sind. In Spitzenzeiten lebten 3600 Menschen in der Einrichtung, die für 1000 gedacht war. „Auf jedem Quadratmeter stand ein Bett“, erinnert sich Scheffold. Heute leben 320 Flüchtlinge in der Lea, die 2017 schließt, spätestens zum 31. Dezember. So ist es mit der Gemeinde Meßstetten vereinbart. Mitarbeiter und Ehrenamtliche gehen mit dem Gefühl des Abschieds ins letzte Jahr des Bestehens.

Anzeige

„Wir sollten ein Buch schreiben“, sagt die Pflegerin Angelika Fuchs in der Krankenstation. Sie hat Tage erlebt, an denen die Wartenden bis vor die Tür standen und sie ihren Schriftkram nur in der Nachtschicht erledigen konnte. Mit ihren Kolleginnen war sie an vielen Schicksalen ganz nah dran, erinnert sich an eine 100-Jährige, die noch die Flucht auf sich genommen hatte. „Das geht nicht ungestreift an einem vorbei.“ Sie sehe dem Abschied mit gemischten Gefühlen entgegen. „Wir machen hier zu, mit Anstand“, sagt ihre Kollegin Ursula Neher-Springer, die ebenfalls bis zum Schluss bleiben will.

Im Kommandeurs-Flügel der ehemaligen Kaserne sitzt Scheffold, bis September ist er stellvertretender Leiter gewesen, als Krisenmanager. „Wo klemmt‘s gerade?“, war und ist die Frage, die er sich täglich stellt. Heute überrollt ihn die Vielzahl der Antworten nicht mehr. Wie er seine Aufgabe versteht? „Dafür sorgen, dass es im Sinn der Flüchtlinge optimal läuft“, sagt er. „Dazu gehört ein sauberes, zügiges Asylverfahren.“

Die Flüchtlinge bleiben inzwischen deutlich länger in der Einrichtung. „Letztes Jahr hat man die Leute noch vor Asylantragstellung verlegt, weil man Platz brauchte“, sagt Scheffold. Jetzt müssen diese Leute umständlich aus weit entfernten Landesteilen zu ihren Anhörungen anreisen. Flüchtlinge, die jetzt in Meßstetten ankommen, bleiben so lange, bis sie in der Lea ihren Asylantrag gestellt und ihre Anhörung hinter sich haben.

Den 15-jährigen Ahmed aus dem Irak zieht es schon am Vormittag vor die Tore der Kaserne zum ehemaligen Soldatenheim, heute Begegnungszentrum, wo die Tischkicker stehen. Alfred Sauter (58) ist als Ehrenamtskoordinator an diesem Morgen schon vor Ort und spielt eine Runde mit.

70 Ehrenamtliche arbeiten fest in der Lea mit. Viele sind von Anfang an dabei, „Hut ab“, sagt Sauter. Kaum jemand sei im Lauf des vergangenen Jahres abgesprungen. Eine kritische Phase habe es aber gegeben, nachdem Flüchtlinge Helferinnen im Flüchtlingscafé beleidigt haben. „Da haben wir gesagt: So machen wir nicht weiter.“ Diese Androhung habe Wirkung gezeigt.

Internet, Kegeln, Basteln, sogar einen Physikkurs bieten die Ehrenamtlichen an. Ihr Arbeitsaufwand ist nicht gesunken, seit weniger Menschen in der Lea leben. „Wir haben zirka 70 Stunden pro Woche im Angebot“, sagt Sauter. Er ist stolz. „Ohne Ehrenamt wäre es nicht so gut gelaufen“, ist er überzeugt. „Wir haben 27 000 Menschen mit Kleidung versorgt, wie viel man hätte kaufen müssen.“ Auch das Innenministerium lobt die „unverzichtbare Unterstützung“ Ehrenamtlicher, vor allem in Zeiten mit vielen Neuankömmlingen.

Der pensionierte Soldat Sauter ist auch im Stadtrat Meßstetten aktiv, berichtet von hoher Akzeptanz der Lea im Städtchen, das ohne Ortsteile 5300 Einwohner hat. Einige Reibereien wurden entschärft, danach funktionierte das Miteinander. „Es hat auch noch kein Meßstetter Bürger einen Kratzer abbekommen“, sagt Scheffold. In der Lea sei es auch relativ ruhig geblieben - bis auf einige Ausnahmen. Vor einem Jahr kam es zu einer Massenschlägerei unter bis zu 300 Flüchtlingen. Über 100 Polizisten mussten eingreifen. „Inzwischen gab es Bewährungsstrafen für zwei Rädelsführer“, sagt Scheffold. Anlass sei „fehlendes Fingerspitzengefühl“ von zwei Sicherheitskräften gewesen, die daraufhin aus dem Dienst genommen worden seien.

Zum Erfolgsrezept in Meßstetten gehört neben den Freizeitangeboten auch die weitläufige Anlage: Auf Fußballplätze und einer Laufbahn könnten die Bewohner Frust und Druck abbauen, in ruhige Ecken könnten sie sich zurückzuziehen. „Außerdem legen wir Wert darauf, dass man die Flüchtlinge auf dem Hof grüßt“, sagt Scheffold. „Nur so viel Distanz wie sein muss, aber so wenig wie möglich.“

Vor vier bis fünf Monaten hat Scheffold noch gedacht, dass die Lea pünktlich zu seinem Eintritt in den Ruhestand Ende Dezember schließt. Jetzt geht es nach der Zustimmung des Gemeinderats noch mal weiter - dann mit dem neuen Leiter Andreas Binder, der vom Landratsamt in Balingen nach Meßstetten wechselt. Bis Ende 2017 wirklich Schluss ist.