Stuttgart (lsw) - Viel öffentliches Fingerhakeln gab es in den vergangenen Wochen in der bundesweit ersten grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg. Das gefällt auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nicht. Im Interview erklärt der erste grüne Regierungschef, wo er seine Koalition derzeit sieht und warum er das zwischen Grünen und CDU so heikle Thema Abschiebungen grundsätzlich für geklärt hält.

Sie regieren nun seit rund sieben Monaten mit Grün-Schwarz. Wie würden Sie den Zustand der Koalition beschreiben?

Kretschmann: Die Koalition steht gut da. Die Koalition arbeitet in ihren Kerngebieten gut, denken Sie nur an die Unwetterkatastrophe vom Sommer, das Projekt Cyber Valley, die Stärkung von Real- und Grundschule, das Integrationspaket, der erste gemeinsame Sparhaushalt. Dazu kommt, dass ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zwischen meinem Stellvertreter Thomas Strobl und mir herrscht.

Aber es gab in den vergangenen Wochen zumindest einige atmosphärische Störungen.

Kretschmann: Dieses öffentliche Fingerhakeln gefällt mir auch nicht. Das müssen wir wegbekommen. Die Bundestagswahl wird die Koalition unter Stress setzen, denn im Bund sind wir Grünen ja in der Opposition. Daher müssen wir in der Koalition in Baden-Württemberg jetzt Vertrauensspeck ansetzen - so hatte es der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Reinhart treffend beschrieben -, damit wir durch die Wahlkampfphase kommen, in der von dem Speck einiges wieder weggefressen wird.

Warum gibt es dieses „Fingerhakeln“?

Kretschmann: Wir kommen einfach aus unterschiedlichen Kulturen. Und es gibt Themen wie die Abschiebepolitik, bei denen Union und Grüne jeweils am anderen Ende des politischen Spektrums stehen.

Wünschten Sie sich von Grünen und CDU manchmal mehr gegenseitiges Verständnis für die Befindlichkeiten des anderen?

Kretschmann: Ja, das ist sehr wichtig. Ich zitiere dann immer den Philosophen Immanuel Kant: „Selber denken, den anderen denken und mit sich selbst in Übereinstimmung denken.“ Sich in den anderen hineinzudenken, ist wichtig, um die Unterschiede besser zu verstehen und auch besser mit den Unterschieden umgehen zu können.

Wie lösen Sie den Zwist in Sachen Abschiebungen?

Kretschmann: Das ist eigentlich im Grundsatz schon klar. Menschen, die kein Bleiberecht haben, müssen wir zurückführen. Diese Linie haben die Ministerpräsidenten vor zwei Jahren mit Kanzlerin Merkel vereinbart, und die gilt auch für Afghanistan. Wir erwarten allerdings als Bundesland, dass der Bund die Verhältnisse in Afghanistan seriös und aktuell beurteilt. Er ist dabei zuständig.

Einige Bundesländer haben sich nicht an der ersten Sammel­abschiebung nach Afghanistan unter Federführung des Bundes beteiligt. Warum war das keine Option für das Land Baden-Württemberg?

Kretschmann: Wir haben das nicht gemacht, weil der Innenminister und ich der Ansicht sind, dass die Zuständigkeiten bei Abschie­beverfahren eingehalten werden müssen. Und der Bund ist hier zuständig für die Sicherheitseinschätzung und die organisatorischen Voraussetzungen.

Die Koalition wird also nicht, wie von einzelnen Grünen gefordert, über jede bevorstehende Abschiebung konkret sprechen?

Kretschmann: Nein, das geht gar nicht. Für Abschiebungen ist der Innenminister zuständig. Wir können uns in der Koalition nur über allgemeine Auslegungen der Regeln einigen.

Befürchten Sie manchmal, dass die eigene grüne Parteibasis nicht mehr mitziehen könnte, zum Beispiel beim Thema Abschie- bungen?

Kretschmann:Nein. Nachdem ich im Bundesrat der Ausweitung der sicheren Herkunftsländer auf dem Westbalkan zugestimmt hatte, gab es riesige Aufregung in der Partei, hinterher dann war meine Position in der Partei kein großes Problem mehr. Asylpolitik ist ein schwieriges Thema, aber das liegt nicht an den Grünen, sondern an der Sache selbst. Das Asylrecht ist eigentlich ein Individualrecht, das bei so großen Flüchtlingsströmen an seine Grenzen stößt. Das ist eine Herausforderung für alle. Derzeit schlaucht das Thema die CDU mit der CSU aber noch viel mehr als uns Grüne.

Das Interview führten Bettina Grachtrup und Monika Wendel.