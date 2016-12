Stuttgart (dpa/lsw) - Über neuen Lehrmethoden wie Gruppenpuzzles oder „Open Space“ dürfen Lehrer nach Ansicht des Landesschülerbeirates die Sicherung der Lernergebnisse nicht vergessen. Viele Schüler fragten sich „Was habe ich heute eigentlich gelernt?“, weil der Lehrer am Ende der Schulstunde keine Lösung, kein Resümee präsentiere, kritisierte Joachim Straub, Vorsitzender des Beirats, am Donnerstag in Stuttgart. Bei sogenannten schülerzentrierten Methoden nimmt der Lehrer sich - im Unterschied zum Frontalunterricht - zurück und wird beispielsweise bei „Open Space“ von einem Schüler ersetzt.

Überdies fordert das Beratungsgremium des Kultusministeriums, das die Interessen von 1,5 Millionen Schülern im Südwesten vertritt, mehr Unterstützung der Schülervertretungen. So müsse der zeitliche Aufwand des Verbindungslehrers, der als Scharnier zwischen Schülern und Lehrern dient, verbindlich kompensiert werden. Damit würde auch die Demokratieerziehung an den Schulen unterstützt. Die Schülermitverantwortung sei der erste Berührungspunkt mit demokratischen Wahlen und Abläufen und mit ehrenamtlichem Engagement.

Anzeige