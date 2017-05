Von Jürgen Ruf





Bad Säckingen - Der alte Mann auf der Anklagebank stellt sich den Fotografen und Kamerateams, als er in den Gerichtssaal geht. „Mein Mandant steht zu diesem Verfahren“, sagt sein Anwalt Michael Vogel zum Prozessauftakt gestern im Amtsgericht Bad Säckingen. Der 85-Jährige, das wird er über den Anwalt erklären lassen, leidet bis heute unter dem, was vor knapp einem Jahr in der kleinen Stadt im Süden Baden-Württembergs geschehen ist. „Es wäre besser gewesen, wenn ich den Unfall nicht überlebt hätte“, gibt der Angeklagte über seinen Anwalt zu Protokoll. Er habe nicht die Kraft, sich selbst vor Gericht zu äußern.

Das Amtsgericht in der 17 000 Einwohner zählenden Kleinstadt, direkt an der Grenze zur Schweiz, verhandelt einen Fall, der im Mai 2016 überregional Schlagzeilen machte. Er wirft generelle Fragen auf, es geht um Senioren im Straßenverkehr. Bei dem Unfall gab es zwei Tote und 27 Verletzte. Der Rentner fuhr dabei mit seinem Auto über das Kopfsteinpflaster sowie durch zwei Straßencafés der belebten Altstadt und kam erst an der Sitzbank vor einem Modegeschäft zum Stehen. Das Auto erfasste Menschen an Café-Tischen und Passanten. „Die Menschen hatten keine Chance, auszuweichen“, sagt ein Polizeibeamter, der als einer der ersten Helfer vor Ort war.

„Wie ein Alptraum“

Der Rentner hat der Anklage zufolge beim Wenden auf der Parkplatzsuche im Innenstadtverkehr Gas und Bremse seines Automatikautos verwechselt. Der Wagen schoss in die Menge. Das Auto, sagt die Staatsanwältin, fuhr mit mindestens 40 Kilometer pro Stunde durch die Fußgängerzone. Im Wagen saßen der Rentner, auf dem Beifahrersitz die Ehefrau sowie auf der Rückbank die damals 36-jährige Enkelin. „Es war wie ein Alptraum“, erinnert sich die Frau, die in dem Prozess als Zeugin auftritt. Großeltern und Enkelin wollten in der Stadt Mittagessen gehen.

Plötzlich kollidierte ein Fahrradfahrer mit dem Auto. Der Großvater habe Panik bekommen und auf das Gaspedal getreten. „Er war starr vor Schock. Und plötzlich schoss das Auto los. Ich habe Schreie gehört und nur gehofft, dass das Auto bald stoppt.“ Der Angeklagte, sagt sein Anwalt, habe seit 1965 den Führerschein. Und war seither unfallfrei unterwegs. Der Unfall hatte eine Debatte über Senioren als Autofahrer ausgelöst. Das Bundesverkehrsministerium sowie der ADAC lehnten eine strengere Überprüfung von Senioren mit Pflichttests ab. Der ADAC rief Senioren aber auf, sich selbst kritisch unter die Lupe zu nehmen.

Die Gefahr bei Autos mit Automatikgetriebe sei höher als bei Handschaltern, sagt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer in Berlin. „Ein Tritt aufs Gas lässt das Auto ruckartig und stark beschleunigen. Ältere Fahrer sind in der Regel nicht so reaktionsschnell. Sie haben Mühe, den Fehler rasch zu korrigieren und bleiben dann erst einmal auf dem Gaspedal.“ Solche Fälle gebe es immer wieder.

„Mich dem Gericht zu stellen, ist das Mindeste, was ich tun kann“, lässt der Angeklagte in Bad Säckingen seinen Anwalt sagen. Er höre und sehe schlecht, den Prozess könne er nur mit Mühe verfolgen. Ihm drohen bei einer Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung laut Strafgesetzbuch (StGB) bis zu fünf Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Bei fahrlässiger Körperverletzung sind es bis drei Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe. Den Führerschein musste er gleich nach dem Unfall abgeben.

senioren im strassenverkehr

Nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums in Stuttgart geht das Unfallrisiko für Autofahrer bis zum Alter von etwa 75 Jahren zurück, danach steigt es. Am häufigsten in Unfälle verwickelt sind junge Fahrer. Sind Verkehrsteilnehmer von 65 bis 75 Jahren an einem Unfall mit Toten und Verletzten beteiligt, sind sie in 60 Prozent der Fälle der Verursacher, mit einer weiteren Steigerung des Anteils in der Altersgruppe über 75 Jahre.

Nahezu jeder vierte im Straßenverkehr Getötete ist den Angaben zufolge im Seniorenalter. Aber: Ältere sterben überwiegend als Fußgänger, Radfahrer oder Beifahrer. Sie seien somit statistisch gesehen eher gefährdet als gefährlich.

Das Land hat in Zusammenarbeit mit der Landesverkehrswacht, dem Landesapothekerverband und der Polizei das Programm „Sicher fit unterwegs“ für Senioren entwickelt. Es informiert Senioren über altersgerechte Fahrzeuge, die Wirkungen von Medikamenten und richtiges Verhalten im Straßenverkehr.