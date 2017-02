Von Oliver Schmale





Stuttgart - Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) wegen einer Plakatkampagne mit Bauernregeln zum Rücktritt aufgefordert. „Mein Tipp an Frau Hendricks lautet: Plakate abreißen, einstampfen und dann zurücktreten“, sagte Hauk gestern in Stuttgart. Es sei verwerflich, so eine Kampagne mit Steuergeldern zu finanzieren.

Mit der Kampagne „Die neuen Bauernregeln“ will Hendricks Bürger dazu anregen, sich an einer Debatte über die Zukunft der Agrarpolitik in Europa zu beteiligen. Reime wie „Gibt’s nur Mais auf weiter Flur, fehlt vom Hamster jede Spur“ sollen in mehr als 70 Städten auf Plakaten zu sehen sein. Das hatte unter anderem Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) und den Bauernverband erzürnt.

Sympathie für Vorgehen

Grünen-Landeschefin Sandra Denzer äußerte indes Sympathie für das Vorgehen von Hendricks. „Der wahre Freund der Bauern, hilft beim Wandel, nicht beim Mauern“, reimte sie und sagte zu den Äußerungen von Hauk. Er irre, wenn er sich dem Trend hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft in den Weg stelle. „Wir brauchen eine Agrarwende hin zu einer Landwirtschaft, die Schluss mit der Massentierhaltung macht, die das Klima schützt und die Artenvielfalt bewahrt.“ Es werde ein ganzer Berufsstand diskriminiert, sagte eine Sprecherin des Landesbauernverbandes. „Solche unsachlichen Äußerungen sind mit einem Ministeramt in keiner Weise vereinbar und können nicht ohne Folgen bleiben.“ Hauk sagte, solche Unterstellungen hätten die Landwirte nicht verdient.

Die Kampagne mit elf Reimen kostet den Angaben zufolge 1,6 Millionen Euro. „Es kann nicht sein, dass mit Steuergeldern eine Kampagne finanziert wird, hinter der nicht die ganze Regierung steht. Für so etwas darf nicht mit dem Bundesadler geworben werden.“ Außerdem seien einzelne Missstände nicht geeignet, um einen ganzen Berufsstand zu diffamieren. „Das ist billige Schelte ohne Niveau“, sagte Hauk.

FDP kritisiert Hauk

Kritik an Hauk kam von der oppositionellen FDP. „Mit hastigen Rücktrittsforderungen versuchen CDU und CSU jetzt zu überdecken, dass sie Frau Hendricks’ populistischen Kurs schon seit Jahren bereitwillig geduldet haben“, sagte der Liberalen-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. CDU-Generalsekretär Manuel Hagel sieht in Hendricks-Kampagne vorgezogene Wahlwerbung. „Offensichtlich hält es die SPD hierzulande für völlig in Ordnung, Geld des Steuerzahlers für die Bewerbung ihres künftigen Bundeswahlprogramms zu verwenden. Das ist unredlich.“