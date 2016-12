Stuttgart/Berlin - Landes-Innenminister Thomas Strobl (CDU) will sich nach dem Lkw-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt nicht an Schuldzuweisungen gegen Flüchtlinge beteiligen.

Trauer und Entsetzen nach dem Terroranschlag von Berlin - ist mit weiteren Attacken zu rechnen?

Strobl: Wir haben eine andauernde Gefährdungslage durch islamistischen Terror. Darauf weise ich seit längerem hin - und wir handeln im Übrigen sicherheitspolitisch entsprechend. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden. Wir trauern mit Berlin. Dieses Verbrechen zeigt uns auf furchtbare Art und Weise, dass wir eine Terrorlage auch in Deutschland haben. Man kann - trotz aller Maßnahmen - niemals hundertprozentige Sicherheit garantieren.

Welche Konsequenzen müssen jetzt gezogen werden?

Strobl: Wir haben den Kampf gegen den Terror aufgenommen und verteidigen unsere Freiheit. Wir sind eine wehrhafte Demokratie! Die Sicherheitsbehörden sind äußerst wachsam und die Polizei macht eine sehr gute Arbeit. Wir sorgen für das höchstmögliche Maß an Sicherheit. Grundsätzlich haben wir in Baden-Württemberg in diesem Jahr die Polizeipräsenz etwa auf den Weihnachtsmärkten gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Diese Maßnahmen haben wir gestern Abend nochmals verstärkt und das werden wir in den nächsten Tagen auch auf hohem Niveau aufrechterhalten. An ausgewählten Orten wird die Polizei mit entsprechender Ausrüstung auch sichtbar sein.

Wie sicher sind unsere Weihnachtsmärkte?

Strobl: Die Vorgehensweise der Terroristen, ein schweres Fahrzeug in eine Menschenmenge zu steuern, um eine große Zahl an Opfern zu erreichen, ist zutiefst verabscheuenswürdig. Zur Wahrheit gehört aber: Man kann niemals vollständig ausschließen, dass jemand eine solche Tat begeht. Absolute Sicherheit kann es nicht geben - wir tun, was wir tun können, um Weihnachtsmärkte zu schützen. Wir haben eine hohe abstrakte Gefährdungslage. Konkrete Hinweise auf Anschläge liegen aber nicht vor. Insgesamt leben wir Gott sei Dank in einem sicheren Land. Ich kann den Menschen nur raten, nicht ängstlich zu sein, sondern achtsam.

Ihr bayerischer Kollege, Joachim Herrmann (CSU), fordert jetzt eine offene Debatte darüber, „welche Risiken wir mit dieser großen Zahl von Flüchtlingen ins Land bekommen“. Wären Sie für eine flächendeckende und umfassende Sicherheitsüberprüfung aller Flüchtlinge?

Strobl: Fakt ist, dass in Berlin ein Tatverdächtiger festgenommen wurde - es gibt aber in der Stunde unseres Interviews noch keinen Beweis, dass er der Täter ist. Es gibt auch keinen belastbaren Beweis, dass überhaupt ein Flüchtling der Täter war. Deshalb möchte ich mich jetzt nicht an Erörterungen über mögliche Täterprofile beteiligen. Jetzt müssen die Ermittlungsbehörden ihre Arbeit machen. Liegen Fakten vor, bewerten wir diese - und handeln konsequent.

Die Fragen stellte Rasmus Buchsteiner von unserer Berliner Redaktion.